DAF-dealer De Burgh/Lengo uit Eindhoven internationaal dealer van het jaar

Joris van der Waart naar Studio Lauda in Eindhoven

5 februari EINDHOVEN - Joris van der Waart treedt in dienst bij Studio Lauda in Eindhoven. Van der Waart (43) is oud-directeur van reclamebureau Gleijm & van der Waart. Hij was in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de marketing van technologiebedrijf CM.