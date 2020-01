DAF doet aanvraag bij provincie voor hogere maximumcapaciteit in Eindhoven

DAF zou de maximumcapaciteit met tien procent willen verhogen. ,,De aanvraag doen we puur om voorbereid te zijn op de toekomst, mochten we dan extra capaciteit nodig hebben", laat een woordvoerder van DAF weten. In recordjaar 2018 bouwde DAF in Eindhoven ongeveer 48.000 trucks. De rest werd het in Britse Leyland geproduceerd.