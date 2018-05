DAF-moeder Paccar op zoek naar een partner in China

EINDHOVEN - Paccar zal voor de productie van vrachtwagens in China een samenwerking zoeken met een lokale partner. Topman Ron Armstrong van het moederbedrijf van DAF zei dat tijdens een investeerdersconferentie in Eindhoven.

Paccar richtte in 2013 in Brazilië een eigen fabriek op, waar DAF-vrachtwagens worden gemaakt. Om op de Chinese markt succesvol actief te worden, is volgens de Paccar-topman echter 'een samenwerkingsverband noodzakelijk'. Bovendien zijn de mogelijkheden voor buitenlandse investeringen in China momenteel gelimiteerd.

Het Amerikaanse concern is nu nog op kleine schaal actief in India en China. Over drie tot vier jaar zouden zich meer kansen voor westerse truckbouwers in China aandienen als daar de normen voor uitstoot van schadelijke stoffen door de motoren worden opgetrokken naar het niveau van Euro 6 dat in Europa geldt. De verbetering van de snelwegen in China zal er voor zorgen dat de markt daar eerder rijp zal zijn dan in India, aldus Armstrong.

In Brazilië hebben de DAF-trucks inmiddels een marktaandeel van 6,2 procent veroverd. Met 1100 verkochte trucks op jaarbasis is het nog een bescheiden markt voor Paccar.