DAF-moeder Paccar ziet kwartaalresultaten teruglopen

De omzet viel met 6,1 miljard dollar (ongeveer 5,55 miljard euro) in het vierde kwartaal 2,5 procent lager uit dan in dezelfde periode van 2018. De nettowinst daalde met 8 procent tot 531,3 miljoen dollar (circa 483 miljoen euro).

De lichte omzetdaling in het laatste kwartaal komt voor rekening van teruggelopen verkopen van DAF in Europa en in andere delen van de wereld. De kwartaalomzet in de Verenigde Staten en Canada steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2018.