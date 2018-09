DAF presenteert ook lichte elektrische truck in Hannover

DAF presenteerde in Hannover ook een hybride variant van de CF. Deze vrachtwagen is uitgerust met zowel een diesel- als een elektromotor. Het batterijenpakket in de auto geeft een 'elektrisch' bereik van 30 tot 50 kilometer. Dankzij een snellaadsysteem zitten de batterijen na twintig minuten al weer op 80 procent van hun capaciteit. In dertig minuten is het pakket volledig opgeladen.