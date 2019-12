DAF start verkoop en productie elektrische truck

Mist rond keten schoon­heids­sa­lons Just Wellness: klanten voor gesloten deur

13:52 VALKENSWAARD/EINDHOVEN - Websites zijn onbereikbaar, telefoons worden niet opgenomen en klanten staan aan een dichte deur. Just Wellness, een snelgroeiende keten van schoonheids- en ontharingssalons, lijkt in problemen te verkeren. De winkels worden aangestuurd via het in Valkenswaard gevestigde hoofdkantoor, waar volgens de Kamer van Koophandel een 48-jarige man aan het roer staat. Klanten voelen zich gedupeerd: hun behandelingen hebben ze in veel gevallen afgekocht.