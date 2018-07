DAF: vrijwillig overwerk na stakingen

Voortduren­de groei is antwoord van Rivez Assuran­tiën op fusiegolf in verzeke­rings­we­reld

10:37 Een stuk of vijftien assurantiekantoren zijn opgegaan in Rivez Assurantiën en Risicobeheer. Dit jaar namen Wiljon Schepers en Gerard Groot drie kantoren op in hun verzekeringsgroep. Die mag zich met tachtig medewerkers nu landelijk tot de top-100 van assurantiebedrijven rekenen.