DAF ziet Britse truckmarkt verder dalen

Over de eerste tien maanden van 2018 nam de omvang van de markt in het Verenigd Koninkrijk met 7,4 procent af tot 30.699 wagens. DAF boekte vorig jaar ruim een miljard euro omzet in het Verenigd Koninkrijk. De Britse markt was daarmee goed voor 20 procent van de totale omzet van de Eindhovense truckfabrikant.

De markt in het Verenigd Koninkrijk valt binnen Europa uit de toon. Gemiddeld genomen steeg het aantal geregistreerde nieuwe zware trucks in de Europese Unie in oktober met 7,7 procent. Over het gehele jaar tot nu toe is sprake van een stijging met 5,1 procent tot 263.356. In Nederland zijn met 12.606 wagens 10 procent meer nieuwe zware trucks geregistreerd. De omvang in Duitsland - de grootste markt in Europa - is met 4 procent toegenomen tot 56.793 wagens.