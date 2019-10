DAF ziet marktaandeel licht dalen, moeder Paccar boekt weer groei omzet en winst

Paccar rekent volgens topman Preston Feight op ‘weer een goed jaar in 2020 met een normale vervangingsmarkt en een sterke vraag naar de producten van Paccar'. Zowel de markt in Europa als in Noord-Amerika zal in omvang naar verwachting wel teruglopen. In Europa wordt rekening gehouden van een daling van 310.000 tot 320.000 trucks dit jaar naar tussen 260.000 en 290.000 in 2020. In de Verenigde Staten zou de krimp groter zijn, van 310.000 tot 320.000 in 2019 naar tussen 230.000 en 260.000 voertuigen in 2020.