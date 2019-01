Dalende koersen in Brabant: hopen op Trump en Jinping

VELDHOVEN - Chipmachinefabrikant ASML presenteerde in november mooie financiële vooruitzichten. Toch kampte het Veldhovense bedrijf in december met een dalende beurskoers, samen met anderen uit deze regio. Hoe kan dat?

,,Het is bar”, zegt beursanalist Jos Versteeg van beleggingsbank Theodoor Gilissen over de beurskoersen van december. ,,Er heerst angst voor een nieuwe economische recessie door de handelsoorlog tussen Amerika en China.”

Het gevolg zijn dalende beurskoersen. Ook voor ondernemingen uit deze regio. Zo zagen bedrijven als Signify, Philips en Neways Electronics de waarde van hun aandelen dalen. Een aandeel ASML was begin deze maand nog 154 euro waard, maandagmiddag was dat zo’n 137 euro. Op het hoogtepunt in juli was een aandeel zelfs 187 euro.

Kanarie

ASML is een bedrijf dat volgens Versteeg fungeert als ‘kanarie in de kolenmijn’ als het gaat om beurskoersen. ,,De chipindustrie is een van de eerste sectoren die onderuit gaan bij economische tegenslag.”

Als primaire reden voor de dalende koersen noemt hij de angst voor een recessie bij aandeelhouders. Zij zijn bang voor economische tegenslag en verkopen daarom aandelen. Zo kan het dat een groeiend bedrijf als ASML, waar alle seinen op groen lijken te staan, toch een klap krijgt op de beurs.

De verhoogde rente in Amerika en het handelsconflict tussen dat land en China liggen volgens Versteeg aan de basis van het tanende vertrouwen. ,,Die handelsoorlog geeft veel onzekerheid in de techsector”, legt hij uit. ,,Technologie wordt vaak in China gemaakt en Trump dreigt met het verhogen van importtarieven op dat soort producten.”

Recessie

‘De markt’ is volgens Versteeg bang dat het slepende handelsconflict tot een wereldwijde economische recessie gaat leiden. Het is volgens hem evenwel de vraag hoe reëel die angst is. ,,Ik denk dat China en Amerika er wel uit zullen komen, zeker omdat China de consequenties van de importtarieven begint te voelen.”

Daar komt volgens de analist bij dat juist ASML van alle bedrijven in de halfgeleiderindustrie het minst last zal hebben van een mogelijk recessie. ,,ASML heeft flink ingezet op EUV”, zegt hij. Door deze nieuwe technologie voor het maken chips zal het bedrijf sowieso veel omzet halen.