Daling aantal tv-aansluitingen zet door

Boeren vangen weer bot bij hof in Den Haag

11:55 Melkveehouders die vorig jaar door de rechter werden vrijgesteld van medewerking aan een plan om het mestoverschot in Nederland terug te dringen, moeten alsnog hun veestapel verkleinen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoger beroep, aangespannen door de Staat.