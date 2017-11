Danone pompt smak met geld in 'het meest bijzondere water ter wereld'

Het zou het meest bijzondere water ter wereld zijn: Kona Deep. Voedselgigant Danone kondigde vandaag aan er flink in te investeren. Maar is het echt superwater of is het geldklopperij.

Kona Deep wordt gewonnen voor de kust van Hawaï, 'ver weg van het licht en de beschaving', zo wordt er enthousiast geschreven op de website van de producent. Het Amerikaanse bedrijf, dat twee jaar geleden is begonnen - gaat meer dan 900 meter de diepte in om het water uit de diepste zeestroming te bottelen. Het water zou afkomstig zijn van gesmolten gletsjers in Groenland en IJsland.

Dat smeltwater zinkt volgens het bedrijf naar de bodem van de oceaan door het verschil in zout, concentratie en gewicht. 'Dan begint er een proces van 1000 jaar: het water legt een reis rond de wereld af. Zo passeert het onder andere vulkaankloven, vanwaar het elektrolyten en mineralen meeneemt', schrijft Kona Deep.

Die mineralen zouden er uiteindelijk voor zorgen dat sporters die het water drinken, sneller herstellen na een inspanning. Deze bewering werd eerder al eens onderzocht door de Universiteit van Arizona, die niks anders konden dan concluderen dat de helende werking niet aan te tonen was.

Eeuwenoud

Dat het water diep uit de grond komt en eeuwenoud is, is daarbij ook niet zo bijzonder, vertelt een woordvoerder van het wateronderzoeksinstituut KWR. ,,Weet dat een deel van het Nederlandse kraanwater óók eeuwenoud is omdat het diep uit de grond wordt gewonnen." Over de kwaliteit en de samenstelling van het water kan het instituut zonder chemisch onderzoek niks zeggen, maar de 'bijzondere' membraantechniek die wordt gebruikt wordt ook gewoon in Nederland gebruikt voor drinkwaterzuivering. ,,De techniek vraagt wel extra energie." Duurzaam en verantwoord is het water het dan ook niet, iets wat Kona Deep wel beweert.

Duurzaam

,,Het is verre van duurzaam om water van de andere kant van de wereld naar hier te transporteren. Nederlandse water is uitstekend van kwaliteit, het wordt heel goed en transparant gecontroleerd. En het is - vergeleken met het Danone Hawaï water - spotgoedkoop. Gemiddeld betaalt de Nederlander € 1,41 voor duizend liter drinkwater. Kona Deep verkoopt online een pak van twaalf 1 liter-flessen voor 29 euro. Één liter Kona Deep is daarmee ruim 2000 keer zo duur als een liter Hollands kraanwater.

Danone Nederland was vandaag niet beschikbaar voor commentaar over de recente investeringen in Kona Deep. Ook is het nog niet bekend of en wanneer het speciale superwater in Nederland verkrijgbaar is.