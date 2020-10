Danone zet onderdelen in verkoop na tegenvallend kwartaal

Ook drukte bij commer­ciële teststra­ten groeit; grote prijsver­schil­len bij coronates­ten

17 oktober EINDHOVEN/HELMOND - Ook de drukte bij commerciële teststraten neemt toe. Omdat het bij de GGD soms dagenlang wachten is op een afspraak en de uitslag van een coronatest, boden steeds meer testbedrijven in de regio een alternatief. Maar ook daar is het zoeken naar een gaatje voor een afspraak. Ondertussen wil de GGD Brabant-Zuidoost de komende weken nog zo'n vijftig medewerkers werven voor de regionale teststraten.