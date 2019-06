Data-bedrijf Digimonks in Eindhoven overgenomen door Happy Horizon

EINDHOVEN - Databedrijf Digimonks, tot voor kort in het Klokgebouw in Eindhoven, is onderdeel geworden van het grote databedrijf Happy Horizon. De werknemers van Digimonks zijn al verhuisd naar het hoofdkantoor van Happy Horizon op de bovenste verdieping van de Blob in de binnenstad van Eindhoven.

Het in 2014 opgerichte softwarebedrijf Digimonks specialiseerde zich in de verwerking van data van bedrijven om daarmee onder meer bedrijfsprocessen en marketing activiteiten van klanten te verbeteren. Het Eindhovense bedrijf heeft bedrijven als Eneco, Achmea en Jumbo Golfwereld als klant. Nu heeft Happy Horizon het merendeel van de aandelen van het bedrijf overgenomen van de drie eigenaren van Digimonks.

Nieuwe groei-impuls

Een van die managers is Sander Lieftink en hij zegt dat de overname zijn bedrijf een nieuwe groei-impuls kan geven. „Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in onze data-oplossingen en we kwamen op een punt waarop we nog meer moesten investeren of ons aansluiten bij een grote online marketeer. Wij kennen Happy Horizon van eerdere samenwerkingen en we kwamen overeen dat we tot deze groep willen behoren.”

Happy Horizon bestaat uit een reeks van twaalf bedrijven waar in totaal ongeveer 200 mensen werken. Behalve met het hoofdkantoor in de Blob in Eindhoven zijn ze gevestigd in een andere locatie in Eindhoven en in vestigingen in Nistelrode, Amsterdam, Berlijn en Apeldoorn. Zij houden zich bezig met alle aspecten van online marketing zoals online effecten, internet, app-ontwikkeling, teksten en een creativiteit.

Vele specialisten inzetten