Databedrijf Cambridge Analytica vraagt ook in VS faillissement aan

Rivez Assuran­tiën in Helmond breidt verder uit

11:21 HELMOND - Rivez Assurantiën & Risicobeheer in Helmond groeit verder door drie overnames. Het bedrijf heeft Van den Boom Assurantiën in Gemert, assurantiekantoor Relou in Erp en de assurantie-activiteiten van Hauzer & Partners in Venlo overgenomen.