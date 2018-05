Datacenters luiden noodklok over toekomstige problemen stroomnet

De Nederlandse digitale economie stevent af op een groot probleem door acute capaciteitsproblemen in onze stroominfrastructuur. Daarnaast kan er onvoldoende worden overgeschakeld op groene stroom omdat die simpelweg niet kan worden afgeleverd.



Volgens de branchevereniging van datacenters is rond Amsterdam de nood het hoogst. Op verschillende plaatsen is uitbreiding van het stroomnetwerk niet meer mogelijk. De groei van de Nederlandse economie zou hierdoor onder druk komt te staan, zo stelt DDA.



Het succes van de Nederlandse digitale economie en haar internationale concurrentiepositie hangt volgens DDA in sterke mate af van hoe goed de energie-infrastructuur is en meegroeit. Directeur Stijn Grove roept Wiebes op snel te komen met een noodplan.