Date met een boer op Valentijnsdag? Als het maar niet over de liefde gaat

Meer begrip

Wat Brandsma bedoelt is dat je meer begrip voor elkaar krijgt als je elkaar onder vier ogen spreekt. ,,Daarom zijn we vorig jaar met de valentijnsactie Make a Date begonnen. We merkten dat er meer afstand was ontstaan tussen boeren en de samenleving. Daarom hebben we eind 2017 ook de stichting Boeren in Nederland opgericht. Via acties als Make a Date proberen we het werk van onze boeren uit te leggen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we actief deelnemen aan het maatschappelijk debat. Vorig jaar was het heel spannend, we dachten eerst dat Make a Date verwarrend zou zijn en dat sommigen zouden denken dat het om echte dates ging, maar dat viel mee. Uiteindelijk zijn er bijna 200 dates gemaakt, dit jaar gaan we voor het dubbele’’, aldus Brandsma.