De beste wasserij van de wereld staat in Helmond

Eindhoven wacht nog op drie ton onterecht uitgekeer­de coronas­teun aan zzp’ers

EINDHOVEN - Bijna drie ton aan coronasteun die onterecht is verstrekt aan zelfstandige ondernemers, heeft de gemeente Eindhoven nog niet terug. Van ongeveer 80.000 euro is het ook maar zeer de vraag of dit in de toekomst wel gaat lukken.

11 oktober