'De ficus op je werk helpt je beter presteren'

Groen werken is in. Er is de mobiele overdekte werkplek, zodat je met een kampeerkantoortje de paden op en de lanen in kunt. Andere bedrijfjes bieden groene werklocaties aan. Bijvoorbeeld in de - altijd vintage - caravan op een paardenweide of op een landgoed waar je in de pauze even een wolvarken kunt aaien. En natuurlijk de flexplek in het bos. Werkgevers die vrezen dat daar vooral de kaboutertjes het werk moeten doen, worden steevast gewezen op onderzoeken over meer creativiteit en superproductiviteit.