De grootste wapenwinkel van Nederland zit in Staphorst: ‘Hier is geen plek voor cowboys’

Soms worden Leonard en Gerrit Krale er kriegel van. Als er ergens in het buitenland een aanslag is gepleegd, bellen de media naar hun bedrijf in Staphorst. ,,Hier zijn inderdaad ook vuurwapens te koop in alle soorten en maten. Dan moeten wij voor een camera uitleggen dat het zo'n vaart niet loopt.’’ De vraagsteller weet duidelijk niet waar hij het over heeft, vinden de Krales. ,,Wij doen het puur voor de sportschutters en jagers. En bovendien is het zo dat je jaren verder bent voor je een wapen mag kopen. Bijna nergens is het zo streng geregeld als hier.’’