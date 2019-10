De hand van ontwerper Bertrand Janssen uit Mierlo is nog jaren zichtbaar bij Mercedes

F link 'gas geven' was het als ontwerper in dienst bij Mercedes, zegt Bertrand Janssen. Werkdagen telden minimaal tien uur. En dan reisde hij zeventien jaar lang in de weekeinden van Stuttgart naar Mierlo. Duizend kilometer heen en terug. Zelfs voor een man met diesel in de aderen wordt dat een opgave. Hij besloot dit jaar zijn aflopende contract niet te verlengen. Janssen (60) is rustig aan het bekijken wat er voor hem in het vat zit. ,,Ik gun mezelf eerst de tijd en rust om weer te aarden in Nederland en te wennen aan een nieuwe levensfase. Ik wil graag mijn kennis overdragen. Bijvoorbeeld met gastcolleges. Ik laat het op me afkomen."