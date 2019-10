De i-mop van i-team Global in Eindhoven is serieus dweilwerk

Het draait om de mop: een bundel grijze slierten aan een stok om de vloer mee te dweilen. In veel gebouwen in 70 landen in de wereld blijft hij werkloos in het bezemhok staan. De schoonmaker zwiert liever zingend met de zoemende i-mop over de vloer. Het intelligente, draadloos elektrische alternatief voor de mop. Uit Eindhoven.