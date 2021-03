De leefbaarheid van de aarde is moeilijk in een televisieformat te vangen

Coronapa­tiën­ten sneller naar huis voor herstel dankzij speciale pleister van Philips

2 maart EINDHOVEN - Philips stopt de dokter in een doosje. Dat doosje, ontwikkeld en gemaakt in Eindhoven, wordt op de buik geplakt waarna slimme technologie de patiënt thuis in de gaten houdt. Zodat de ziekenhuizen minder vol liggen met patiënten die herstellende zijn van een coronabesmetting.