De nieuwe iPhone kopen? 'Dat gaan we zeker niet doen'

De nieuwe iPhone X ligt straks voor 1159 euro in de winkel. En voor dat bedrag heb je alleen nog maar het basismodel. Wil je de uitgebreidere variant, dan zul je nog dieper in de buidel moeten tasten. Wat zou je anders kunnen kopen voor dit bedrag?

‘Een absurd bedrag’. 'Dat gaan we er zeker niet voor neertellen'. Veelgehoorde reacties. Veel consumenten houden het liever bij hun bekende, vertrouwde en véél goedkopere Android-toestel. Voor het nieuwste model, de S8, betaal je hooguit 600 euro. Het leeuwendeel vindt het bedrag voor de nieuwste iPhone veel te hoog, zo is de uitkomst van een poll op deze site.

Verrassend is: bij een deel van de consumenten zit de liefde voor de iPhone toch héél diep. Van de bijna 60.000 mensen die reageerden op onze poll zeggen 12.000 mensen bereid te zijn om dit forse bedrag neer te tellen.

Wat zou je eigenlijk nog meer kunnen doen voor dit bedrag. Vijf suggesties:

1) Zoek de zon op

Wie smacht er met dit herfstachtige niet even naar de zon? Aanbiedingen zijn er genoeg. Wie goed zoekt, kan zich een week lang laten verwennen in een prachtig resort ergens op de Canarische eilanden of Cyprus. Daar kun je heel wat cocktails voor drinken.

2) Koop een elektrische fiets

Je maakt lange fietstochten, maar je conditie is niet meer zoals die tien jaar geleden was. Nou, dan kan een e-bike zeker uitkomst bieden. Niet alleen prettig voor wie in een heuvelachtig gebied woont, maar ook ideaal voor mensen die dagelijks zomaar vijf kilometer of meer naar hun werk moeten fietsen. Weet je zeker dat je niet bezweet aankomt.

3) Smartphone van Android

Geloof het of niet: het heeft eigenlijk alles in huis wat de Apple ook heeft. En voor het bedrag van ruim 1.100 euro help je meteen je hele familie aan een vers toestel.

4) Een lichtere laptop

Merken als Dell of Apple bieden tegenwoordig laptops aan die superlicht zijn en die allerlei extraatjes hebben. Kijk maar eens naar de Apple MacBook Air. Niet nodig dus om nog langer met van die grote, logge machines rond te zeulen.

5) Eten in een sterrenrestaurant

Het is wat eigenlijk iedereen minstens een keer in zijn leven moet hebben geprobeerd: eten bij een sterrenrestaurant. Tuurlijk, het is misschien snel verteerd maar het is een ongekend avontuur voor je smaakpapillen. Niet alleen zijn het smaakbommetjes die leuk gedresseerd zijn, ook de wijnen zijn voortreffelijk.