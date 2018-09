De 'ogen' van Aris in Eindhoven kijken dwars door de plant heen

Beelden van camera's lezen en de informatie gebruiken om machines aan te sturen. Het is een sterk ontwikkelde kracht in Eindhoven, zegt Rien den Boer. Zijn softwarebedrijf Aris, gevestigd in een oud bankgebouw aan de Zeelsterstraat, is één van de drie bedrijven die doet aan beeldtechnologie. "Onze collega's van Beltech richten zich meer op de industrie, die van Ellips op fruit en wij op vlees en planten. Verschillende specialiteiten, maar met vergelijkbare technologie. We wisselen informatie uit want samenwerking is een van de succesfactoren van deze regio."