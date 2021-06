De welvaart is ongelijk verdeeld in Nederland en knelpunt nummer 1 is de woningmarkt

Omzet industrie licht gedaald in eerste kwartaal

19 mei De omzet van de Nederlandse industrie is in de eerste drie maanden van dit jaar 1,5 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de transportsector deed het minder, de machine-industrie daarentegen kende de hoogste omzetstijging dit kwartaal. Het was het negende kwartaal op rij dat de omzet lager was dan een jaar eerder.