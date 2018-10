De woningmarkt staat op ontploffen: kijk hier hoe het zit in jouw regio

De afgelopen drie maanden steeg de gemiddelde verkoopprijs van woningen met 10,3 procent tot 292.000 euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Een record. Een ander record: bijna 35 procent van de verkochte huizen ging boven de vraagprijs van de hand.



Rond Haarlem (in de regio Zuid-Kennemerland), Den Haag, Barneveld en noordwest Friesland stegen de vraagprijzen het afgelopen kwartaal het hardst: met hier en daar vraagprijsstijgingen van ruim 20 procent in een jaar tijd.



De verkoopprijs van een tussenwoning in Haarlem ligt nu op hetzelfde niveau als van een appartement in de hoofdstad. Ook de verkoopprijzen van appartementen blijven in de lift zitten. Helemaal hard omhoog gingen de nieuwbouwwoningen. Deze stegen tot een gemiddelde prijs van 355.000, dat is 15,7 procent meer dan een jaar geleden.