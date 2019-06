Deal VS-Mexico, importheffingen opgeschort

Da­ta-be­drijf Digimonks in Eindhoven overgeno­men door Happy Horizon

7 juni EINDHOVEN - Databedrijf Digimonks, tot voor kort in het Klokgebouw in Eindhoven, is onderdeel geworden van het grote databedrijf Happy Horizon. De werknemers van Digimonks zijn al verhuisd naar het hoofdkantoor van Happy Horizon op de bovenste verdieping van de Blob in de binnenstad van Eindhoven.