Debat in Eindhoven over Europees technologiebeleid: landbouwgeld naar innovatie

EINDHOVEN - Moet Europese subsidie voor innovatie naar sterke regio's of naar regio's die zich nog moeten ontwikkelen? Vijf van zes techwoordvoerders van politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen zijn voor meer en betere steun. Zelfs blijkt er een opening naar de mogelijkheid subsidie voor de landbouw over te hevelen naar innovatie.

Europese verkiezingen en Dutch Technology Week. Een mooie gelegenheid om de bèta's op de Europese lijsten van zes politieke partijen de degens te laten kruisen. Werkgeversorganisatie FME hield het debat onder leiding van Bart Brouwers dinsdagmiddag in het Blue Collar Hotel in het Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven.

Stellingen uit de praktijk

Technologie voor de Toekomst was het thema en de discussie werd gevoerd aan de hand van stellingen van mensen uit de praktijk. Meestal werden ze teruggebracht naar de vraag: waar moet Europese steun heen.

Europese innovatiesubsidie moet vooral naar regio's die al koploper zijn. Deze stelling was tegen het zere been van Eline van Nistelrooij, nummer drie op de lijst van Groen Links. „Innovatie en het tegengaan van sociale ongelijkheid moeten we samen laten gaan. Dat is nodig om voldoende draagvlak voor Europa te houden. Koppel sterke regio's, zoals Brainport, aan minder sterke, zodat je er samen met Europese steun beter van wordt.”

Concentratie steun goed voor EU

Tom Berendsen, nummer drie op de CDA lijst, vindt dat concentratie van de innovatiesteun goed is voor de hele Europese Unie. „Zorg dat de te verdelen taart groter wordt door te investeren in specialisten. Dan krijg je een vliegwieleffect, waardoor we beter kans maken te concurreren tegen de Verenigde Staten en China.”

Rob Roos van Forum voor Democratie is niet voor subsidie. „Die maakt alleen maar lui. Zorg dat de regio's goed samenwerken en dat financiering met durfkapitaal, zoals in Amerika, hier soepeler verloopt.”

Royaal subsidiëren

Raoul Boucke, tweede man van D66, wil heel royaal subsidiëren. „Wij hebben in ons programma staan 50 miljard euro naar innovatie. Voor een groot deel door de landbouwsubsidie lager te maken. Die was misschien in 1952 urgent, maar nu niet meer. Het is heel moeilijk dat bastion te doorbreken en ik vraag dan ook aan het CDA of ze bereid zijn landbouwsubsidie weg te pakken en over te hevelen naar innovatie.”

Schoorvoetend bevestigt Berendsen dat. „Er valt veel te winnen door te zorgen dat subsidies meer aan de boeren en minder aan de multinationale bedrijven toevallen.”

Langjarige programma's