Deel streekbussen rijdt toch, ondanks staking om meer plaspauzes

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De stedelijke ov-bedrijven HTM in Den Haag en GVB in Amsterdam vallen niet onder de staking. Het stadsvervoer in Rotterdam van RET rijdt wel, maar de regionale buslijnen van diezelfde vervoerder niet. Op de website van ov-zoeker is te zien waar bij jou in de buurt de bus of trein rijdt.