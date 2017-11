Deense economie remt plots af

Maar economisch gezien staan de landen ver van elkaar af en hoeven we ons niet al te veel zorgen te maken, vindt Van der Liet. Zo kent Denemarken bijvoorbeeld slechts een klein aantal multinationals vergeleken met Nederland. ,,Als een Maersk of een Lego het niet goed doen, dan voelt een land met een kleinere economie dat al wat sneller dan multinationalland Nederland. Ook draaide de grootste bank van Denemarken afgelopen kwartaal niet zo goed. Dat heeft ook al snel invloed op de totale economie. Maar ook dat zijn momentopnames.''



De Denen zelf lijken zich dan ook niet meteen zorgen te maken over de slechte resultaten. Econoom Soren V. Kristensen noemde de cijfers vandaag 'niet meteen een reden voor bezorgdheid, maar wel een stap in de verkeerde richting'. Hoofdeconoom bij de Jyske Bank, Niels Ronholdt, was stelliger. ,,De eerste cijfers leken al te negatief in vergelijking met hoe de Deense economie er echt uitziet. Deze nieuwe cijfers zijn al helemaal te negatief. We betwijfelen nog steeds dat de Deense economie achteruit gaat, maar de groei remt waarschijnlijk wat af.''