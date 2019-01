Delen van Phenom en FEI naar Innovation Powerhouse op Strijp T in Eindhoven

EINDHOVEN - De voormalige energiecentrale van Philips op Strijp T, tegenwoordig het Innovation Powerhouse, krijgt er met Thermo Fisher Scientific een nieuwe gebruiker bij. Deze fabrikant van elektronenmicroscopen, voorheen bekend als FEI en Phenom, verhuist in de loop van dit jaar met 150 werknemers naar deze ruimte, waardoor die in een keer helemaal bezet is.

Het gaat om een deel van het team van Phenom en een klein deel van het voormalige FEI Eindhoven. Beide bedrijven zijn sinds twee jaar onderdeel van het grote Amerikaanse Thermo Fisher Scientific. Van dit bedrijf verhuist de afdeling productmarketing van het hoofdkantoor aan de Achtseweg naar de ruimte in het Innovation Powerhouse. Van het circa zestig mensen tellende team van Phenom, dat nu nog in het gebouw van NTS Group op industrieterrein De Hurk gehuisvest is, verhuist het deel dat zich met onderzoek en ontwikkeling bezighoudt naar deze ruimte. De rest van het Phenomteam zal gaan werken in de cleanrooms nabij het hoofdkantoor.

Ruimtegebrek

Volgens directeur Nederland van Thermo Fisher Hein Gijsbers is de verhuizing nodig wegens ruimtegebrek. „We groeien momenteel zo hard, dat we ook aan de Achtseweg moeten uitbreiden. Daar hebben we de serviceafdeling al in een ander voormalig Philipsgebouw ondergebracht. Door verhuizing van de productmarketing naar Strijp T maken we ruimte in ons hoofdkantoor vrij om verdere groei op te vangen. Bovendien denken we dat die afdeling daar goed zit. Het is toch de plek waar de innovatie gebeurt en waar we graag aanwezig willen zijn.”

Phenom, dat tafelmodel elektronenmicroscopen ontwikkelt en maakt, is voortgekomen uit regionale bedrijven waaronder Sioux en NTS. Bij dat laatste bedrijf wordt de productie van deze apparaten uitbesteed en dat blijft zo, zegt Gijsbers. „De afdeling die werkt in de proeffabriek van dat onderdeel, waarin onder andere prototypes van nieuwe modellen worden gemaakt, gaat in de cleanroom in Acht werken. Ruim de helft van de zestig mensen werkt in onderzoek en ontwikkeling en die gaan dat op Strijp T doen.”

Helemaal volgeboekt