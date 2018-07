Derde van de Nederlanders wil graag zonnepanelen

De bank peilde de mening bij tienduizenden mensen. Wat blijkt? Ruim een derde van de ondervraagden (36 procent) wil zonnepanelen kopen als de aanschaf zich in maximaal tien jaar terugverdient. Dat percentage stijgt tot de helft (47 procent) bij een terugverdientijd van vijf jaar.



Op dit moment kunnen Nederlandse huishoudens de aankoop van zonnepanelen dankzij subsidies terugverdienen in een jaar of zes à zeven. Dat lukt doordat ze de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren van hun eigen energierekening af mogen trekken. Dit is de zogenaamde salderingsregeling.



Eigenaren van zonnepanelen mogen bovendien de BTW op de aanschaf terugvragen van de Belastingdienst. Diverse gemeenten kennen verder aanschafsubsidies die panelen aantrekkelijk(er) maken.