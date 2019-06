Deurnese Knapen Trailers komt in handen van Duits concern Krone

Krone is een van de toonaangevende Europese trailerfabrikanten en daarnaast wereldspeler in landbouwmachines. Het telt wereldwijd 6000 medewerkers.

Knapen is een specialistische trailerbouwer. Het Deurnese bedrijf produceert uitsluitend aluminium trailers met een schuifvloer. Door deze constructie kan zowel los gestorte lading als stukgoed worden vervoerd. Door de lichtgewicht constructie kan de vrachtwagen een hoger gewicht laden dan met traditionele trailers. In zijn marktsegment is de Deurnese fabrikant Europees marktleider.

Krone heeft zijn expertise met name in standaardtrailers. De achterliggende gedachte van de krachtenbundeling is om met de twee disciplines 'de beste producten en diensten voor de Europese klanten in het wegtransport aan te bieden', stellen beide bedrijven. De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

Het Duitse concern neemt de aandelen over van directeur-eigenaar Peter Joosten van Knapen Groep. Joosten, die het bedrijf in 2005 overnam van de familie Knapen, blijft in ieder geval voorlopig aan. ,,Ik zal de integratie van de bedrijven gaan begeleiden. Ik wil mijn kindje graag goed overdragen", laat Joosten weten. Na de integratie zal een directeur vanuit Krone aan het roer komen in Deurne. Over de verdere toekomst van Joosten bij het bedrijf zijn nog geen afspraken gemaakt, zegt hij.

Krone en Knapen benadrukten gisteren in een persverklaring dat Knapen ‘volledig zelfstandig zal blijven opereren’ onder de vleugels van Krone. ‘Het ervaren managementteam van Knapen blijft ongewijzigd en er worden geen reorganisaties doorgevoerd', aldus beide partijen. 'Krone garandeert met de overname de lokale werkgelegenheid door niet alleen alle bedrijfsactiviteiten, maar ook de productie- en servicefaciliteiten over te nemen.’