Deutsche Bank zakt voor Amerikaanse stresstest

Honderden werknemers staken voor poort DAF in Eindhoven

28 juni EINDHOVEN - Honderden werknemers in de metaal hebben zich donderdagochtend voor de poort van DAF in Eindhoven geregistreerd als staker. Net buiten het fabrieksterrein had vakbond FNV een rijstrook van de Hugo van der Goeslaan afgezet. Waar normaal auto’s en vrachtwagens voorsorteren om het terrein op te rijden, deden de stakers zich nu te goed aan een beker koffie of een frikadel.