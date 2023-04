Deze Nederlandse uitvinding verovert sportwereld: ‘Ik had net al iemand uit China aan de lijn‘

Niet alles was slecht aan de Floriade, we hebben er de Euromast en het Amstelpark aan te danken

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade staat inmiddels synoniem aan een kostenslurpend evenement, waar niemand op afkomt. Toch is niet iedereen pessimistisch over het tienjaarlijkse evenement. Wat hebben we aan de Floriade overgehouden?