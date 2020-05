Deze ondernemers draaien overuren maar niet iedereen is even blij

Voor kapster Danielle van Bockel van kapsalon Betty Boop in Almere kan deze dag niet meer stuk. Vanochtend belde een vaste klant naar de salon: een man van 86 jaar die zij al bijna vijftien jaar knipt. Hij begon te huilen toen hij haar stem hoorde. ,,Hij vroeg of ik gezond was en hoe het met mijn dochter ging. Hij belde niet om een afspraak te maken, nee dat kwam later wel. Hij wilde gewoon even horen of alles goed was. Zo’n telefoontje maakt alles goed.”



Niet alle telefoontjes waren namelijk zo vriendelijk als deze, vertelt ze. Een aantal klanten eiste snel geholpen te worden of gaat anders bij de thuiskapper of concurrent. Volgens de brancheorganisatie van kappers, de ANKO, laat het zien hoezeer mensen de kapper gemist hebben. ,,Kappers zeggen vaak ‘ach… ik ben maar een kapper’ maar de coronacrisis bewijst dat zij meer zijn dan dat", denkt ANKO-woordvoerster Gonny Eussen.