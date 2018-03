Deze prominenten hebben Facebook gedumpt

'Vriendschap is een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom’, zong Het Goede Doel in 1983. De hit zou zomaar het lijflied kunnen zijn van vriendschapsplatform Facebook met het schandaal rond het misbruik van datagegevens van gebruikers.

De 71-jarige zangeres Cher is een van de wereldsterren die Facebooks illusie van vriendschap heeft doorgeprikt. Ondanks dat het haar heeft geholpen met haar liefdadigheid en het feit dat ze zoveel 'geweldige' mensen kent op het vriendenplatform, was de tijd rijp om haar FB-account te deleten. ,,Er zijn belangrijkere dingen dan geld", schreef ze afgelopen vorige week woensdag op Twitter.

Op dezelfde dag nam Brian Acton , de mede-oprichter van WhatsApp, afscheid. De Amerikaanse zakenman - hij richtte ooit WhatsApp op en verkocht het in 2014 aan Facebook voor 19 miljard dollar - riep zijn volgers om net als hij Facebook te verwijderen. Dit was preken voor eigen parochie: hij heeft zijn eigen sociaal netwerk, Signal genaamd, en hoopt vast nieuwe vrienden te maken.

Een van de mensen die in elk geval op die oproep van Acton reageerde, was de Amerikaanse zakenman Elon Musk . De miljardair werd daarop uitgedaagd door een fan om de ruimtevaartonderneming SpaceX op Facebook te deleten. Zijn reactie kwam direct: hij zegde toe de pagina's van zijn SpaceX, zijn bedrijf Tesla en zijn eigen pagina te deleten.

Acteur Jim Carrey (The Mask, Liar Liar, Yes Man) had zijn Facebook-account al begin februari, voor alle ophef rond het bedrijf Cambridge, gedeletet. Voor hem was de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het feit dat Facebook te weinig had gedaan om dat te stoppen al de druppel.