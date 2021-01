DHL opent pakketpunten in 250 Hema-winkels

Op dit moment worden er 250 pakketpunten van DHL in Hema-filialen ingericht die vrijdag open zullen gaan. De extra pakketpunten dragen er volgens DHL aan bij om in de komende maanden thuisbezorgingen soepel te laten verlopen. Naast de 250 winkels die vanaf morgen toegankelijk zijn als pakketpunt is de verwachting dat de komende weken meer vestigingen van het warenhuis worden aangesloten bij dit initiatief. Hema heeft in totaal 550 winkels in Nederland.

Alleen pakketten

Bij de pakketpunten kunnen uitsluitend pakketten van DHL opgehaald of ingeleverd worden. De vestigingen van Hema zijn gedurende de lockdown niet toegankelijk om andere artikelen te kopen. De twee bedrijven willen de service in de winkels overigens voortzetten als de lockdown voorbij is.

,,Hema en veel andere retailers draaien overuren als het gaat om online bestellingen en dat leidt onherroepelijk tot extra druk op thuisbezorgingen. Voor retailers is deze online omzet momenteel van levensbelang en daarom werken we graag mee aan het vergroten van de capaciteit van de bezorgdiensten. Op deze manier kunnen consumenten hun producten blijven bestellen en helpen we voorkomen dat het bezorgsysteem overbelast raakt’’, aldus een Hema-woordvoerder. DHL bezorgt in Nederland momenteel meer dan 1 miljoen pakketten per dag.

Voor alle vestigingen van Hema geldt dat de pakketpunten geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

