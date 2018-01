Dieetmaaltijden SLIMdiet uit Valkenswaard met eigen receptuur

VALKENSWAARD - SLIMdiet in Valkenswaard is een nieuwe speler op de dieetmarkt. Het biedt 36 maaltijden aan die het zelf heeft ontwikkeld.

Oprichter Pascal van Diest, al vijftien jaar werkzaam in de dieetbranche, startte SLIMdiet een jaar geleden. Vorige maand deed het bedrijf dat voedingssupplementen en dieetmaaltijden ontwikkelt, produceert en distribueert al zijn eerste overname. DforDiet werd ingelijfd.

Omdat het bedrijf zowel offline als online verder wil groeien, hebben SLIMdiet en DforDiet hun kennis, mensen en activiteiten samengevoegd. ,,Met de overname van de online aanbieder van dieetmaaltijden brengt SLIMdiet extra kennis van de digitale dieetwereld in huis,’’ vertelt Van Diest.

Overgewicht

Vroeger kampte Van Diest zelf met overgewicht en nu is het zijn missie om Nederland gezonder te maken. ,,We richten ons op mensen met overgewicht, of dat een beetje is of veel maakt niet uit. Een hele belangrijke rol in het programma dat onze consumenten volgen speelt de coach waar ze mee samen gaan werken. Onze afslankmethode moet zo toegankelijk en makkelijk mogelijk zijn, zodat het iedereen lukt. SLIMdiet staat voor Simpel, Smakelijk, Betaalbaar en Haalbaar.’’

Het dieetbedrijf biedt de consumenten een duidelijk vier-stappenplan aan. Samen met een voedingscoach stellen ze eerst het doel vast. Hier wordt in op maat gemaakt plan naartoe gewerkt: ,,Dat begint met verschillende maaltijden die door SLIMdiet zijn ontwikkeld. Om te kijken welke maaltijden het beste bij de klant passen, is er een assortiment-box samengesteld met alle 36 maaltijden. Daaruit kunnen de favorieten worden gekozen.’’

Eigen receptuur

Van Diest geeft aan dat er in de speciale maaltijden veel eiwitten zitten en dat ze worden ontwikkeld door diëtisten en voedingsdeskundigen. Die grote hoeveelheid eiwitten zorgt ervoor dat je een verzadigd gevoel krijgt. ,,Daarnaast vinden we het belangrijk dat het écht lekker is. Door een panel worden alle gerechten uitgebreid getest: zo weten we zeker dat het smakelijk is en dat onze consumenten het dieet goed vol kunnen houden. In vervolgstappen leer je hoe je zelf een gezond eetpatroon ontwikkelt, zodat je het streefgewicht ook blijft behouden.’’

Wat SLIMdiet onderscheidt van andere bedrijven in de dieetbranche, is dat ze alle maaltijden zelf ontwikkelen en produceren. ,,We hebben onze eigen receptuur, onze producten zijn dus uniek.’’ Ook handig is dat ze zowel de distributie als productie en het kantoor onder één dak hebben. ,,We hebben de eigen distributie dus in de hand.’’

Een andere pijler is de klantbeleving. ,,De producten en verpakkingen zien er mooi en strak uit, want het oog wil ook wat. De kwaliteit staat hoog in het vaandel en de gerechten zijn betaalbaar. Voor een maaltijd ben je 1,99 euro kwijt.’’

Coaches

Een belangrijk onderdeel binnen SLIMdiet speelt verder het e-healthplatform. De consumenten kunnen hier gerechten bestellen en via dit platform kan ook contact worden gelegd met de coach. ,,Hier kan bijvoorbeeld worden aangegeven hoe en waar ze de maaltijden het liefste ontvangen en ook is hier te volgen hoeveel gewicht je al precies kwijt bent.’’

In het eerste jaar is het bedrijf al de samenwerking aangegaan met ruim honderd voedingscoaches verdeeld door heel Nederland. ,,Het komende jaar gaan we dat aantal meer dan verdubbelen."