Dief steelt vaak van de armen

Oftewel: mensen met weinig geld wonen vaak in een buurt waar meer boeven wonen. ,,Mensen met een laag inkomen wonen vaak in de buurt van andere mensen met een laag inkomen. En een laag inkomen kan een motief zijn om te gaan stelen, een manier om je schamele inkomen te kunnen aanvullen”, legt criminoloog Maarten Kunst van de Universiteit Leiden uit.



Mensen met een hoog inkomen hebben minder vaak een reden voor het plegen van een diefstal. Kunst: ,,Als je in een villawijk per ongeluk je voordeur open laat staan, is de kans minder groot dat je buren toeslaan. Zij leven waarschijnlijk ook in rijkdom en zijn minder gemotiveerd om iets mee te nemen.”



Daarnaast is er nog een verklaring waarom lage inkomens vaker slachtoffer zijn van criminaliteit. Hun woningen zijn simpelweg minder goed beveiligd. ,,De deur van een rijtjeshuis in een straat met goedkope woningen is vaak veel gemakkelijker te forceren dan die van een duurder huis. Dat ligt aan het materiaal van de deur en aan de sloten. Goed hang- en sluitwerk is behoorlijk prijzig”, aldus Kunst.