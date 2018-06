Dierenrechtenorganisatie maakt schokkende beelden in kippenbedrijven

Oplichting en misbruik van 0900-num­mers aangepakt: Ook nep Eindhovens bedrijf geblok­keerd

13:43 EINDHOVEN - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt 22 0900-nummers in van in totaal negen bedrijven die zich schuldig maakten aan misbruik of oplichting. Een van die oplichters was het nepbedrijf ADEO Service dat probeerde honderden flatbewoners in Eindhoven op te lichten via het dure nummer.