Differ in Eindhoven ontwikkelt zonnecellen die waterstof maken uit lucht

Gratis waterstofgas dus, als brandstof voor de elektrische auto of het huishouden. Het kan met de zonnecellen die ingenieurs van het instituut voor energie onderzoek Differ in Eindhoven samen met collega’s van Toyota ontwikkelen. Ze bouwen een systeem dat waterdamp absorbeert en zonne-energie gebruikt om die damp te splitsen in waterstof en zuurstof. Het onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door een toekenning van subsidie van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, NWO.

Duurzame energiedrager

Waterstofgas wordt als één van de energiedragers gezien die bij de omschakeling naar duurzame energie van nut kan zijn. Dit omdat hiermee makkelijk elektriciteit op te wekken is, met zuiver water als enige afval. Bovendien is waterstofgas op zich makkelijk te winnen door water met hulp van elektriciteit te scheiden in waterstof en zuurstof. Alleen treden bij dit proces technische problemen op, zoals ongewenste belvorming, zegt onderzoeker Mihalis Tsampas van Differ. „Daarom maken wij gebruik van water in gasvorm in plaats van vloeibare vorm. Dan zijn er bovendien geen dure installaties nodig om water heel puur te maken. Omdat we alleen het water in de omringende lucht gebruiken is onze technologie ook toepasbaar op afgelegen plaatsen waar geen vloeibaar water is.”

Het afgelopen jaar hebben Differ en Toyota in een gezamenlijke haalbaarheidsstudie al aangetoond dat het beoogde principe werkt. De onderzoekers ontwikkelden een apparaat dat in staat is om water uit omgevingslucht te vangen en hieruit onder invloed van zonlicht waterstof te produceren. Dit eerste prototype haalde 60 tot 70 procent van de hoeveelheid waterstofgas die je kunt maken uit vloeibaar water.

Betaalbare waterstoftechnologie

Toyota heeft al een elektrische auto die rijdt op waterstofgas en zoekt daarom actief naar mogelijkheden om dit gas op twe wekken, zegt een woordvoerder. „Met dit soort fundamenteel onderzoek werken we richting een maatschappij waar betaalbare, makkelijk te gebruiken waterstoftechnologie beschikbaar is voor onze eigen activiteiten zowel als voor de klant.”

In het nieuwe project gaan de partners het bestaande systeem verbeteren. „Het materiaal dat we in ons eerste prototype hebben gebruikt, absorbeert alleen UV-licht, dat minder dan vijf procent uitmaakt van al het zonlicht dat de aarde bereikt”, legt Tsampas uit. In een volgende stap gaan de onderzoekers dan ook nieuwe materialen gebruiken om zowel de waterinname als de hoeveelheid geabsorbeerd zonlicht te vergroten.