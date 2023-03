DigiD nog steeds overbelast op eerste dag van belastingaangiften

,,DigiD is gedeeltelijk onbeschikbaar en dat komt doordat er veel meer verzoeken binnenkomen om in te loggen dan anders. Het gaat gemiddeld om 90 tot 110 verzoeken per seconde. Dat is een extreme hoeveelheid”, meldde een woordvoerder van Logius, de beheerder van DigiD, woensdagochtend.

De problemen waren rond drie uur woensdagmiddag nog steeds niet helemaal verholpen. ,,Het zou kunnen dat als wij nu tegelijkertijd inloggen dat het bij jou wel lukt en bij mij niet,", vervolgt de woordvoerster. Als het inloggen niet lukt, is het advies om het op een later moment nog eens te proberen.

Volgens de woordvoerster is het altijd erg druk op de eerste dag dat Nederlanders aangifte kunnen doen voor hun inkomstenbelasting, maar verliep het voorgaande jaren soepeler en waren er weinig storingen. ,,Dit hebben we niet eerder meegemaakt. Door het succes van de digitale aangifte via de Belastingdienst is het nu erg druk bij DigiD", verklaart ze.

Inloggen

Volgens de cijfers van Logius is woensdag gemiddeld 400.000 keer per uur ingelogd, waarvan 360.000 via de Belastingdienst. Dit is ruim 3 keer zoveel als in 2022. Toen lag het gemiddeld per uur op 280.000 keer, waarvan 113.000 keer via de Belastingdienst.

,,We hebben nu besloten om de capaciteit van het inlogsysteem op het niveau van 400.000 te laten en niet verder te vergroten. Dan bestaat namelijk het risico dat er helemaal niet meer ingelogd kan worden”, voegt de zegsvrouw eraan toe.

Op sociale media klaagden mensen dat het inloggen niet lukt. De Belastingdienst bevestigde eerder op Twitter dat er een storing was bij DigiD afgelopen nacht.

