DigiD wéér getroffen door DDoS-aanval

Productie bij Nyrstar in Budel nog licht lager

10:13 BUDEL - De zinkfabriek van Nyrstar in Budel draait nog niet op het oude niveau. In het afgelopen kwartaal lag de productie met 67.000 ton zo'n 3 procent lager dan in dezelfde periode van 2017. Dat blijkt woensdag uit de publicatie van de halfjaarresultaten van het wereldwijd opererende zinkconcern.