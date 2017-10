Dijsselbloem claimt niet

Hoe staat het ervoor met uw woekerpolis?

,,Bedoel je mij persoonlijk? Ik heb mijn verlies genomen. Ik ben er vanaf.''



Waarom sloot u zich niet aan bij een claimstichting?

,,Omdat ik er gewoon vanaf wilde zijn. Ik heb met de fiscus afgerekend.''



Het schijnt dat veel mensen niet claimen, omdat ze dan steeds opnieuw worden geconfronteerd met het feit dat ze zich erin hebben laten luizen. Speelt dat bij u ook een rol?

,,Nee. Ik vind gewoon dat het in mijn functie niet gepast is om te claimen.''



Waarom niet, u kunt toch juist een voorbeeldrol vervullen?

,,Dat staat toch gek, als ik de voorvechter ben van een claimstichting.''



Henriëtte Prast, hoogleraar Gedragseconomie en Eerste Kamerlid voor D66, begrijpt dat veel gedupeerden niets van zich laten horen.

,,Mensen willen dit afsluiten. Ze hebben er psychisch meer last van om zich er weer over te buigen en te zien wat ze kwijt zijn dan dat ze blij kunnen zijn met een gedeeltelijke compensatie. Verlies komt meer dan twee keer zo hard binnen als winst. Ermee bezig gaan rijt de wond open.''



De keuze is begrijpelijk, maar kan onverstandig zijn.

,,Sommige mensen kunnen erdoor in de problemen raken'', waarschuwt Prast.