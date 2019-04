Dimenco uit Veldhoven weer in handen management

Het Veldhovense bedrijf presenteerde begin dit jaar in Las Vegas zijn nieuwe platform voor ‘simulated reality’. Dat is een vorm van 3D-beleving waarbij geen bril of attributen nodig zijn. Het uit Philips voortgekomen bedrijf richtte zich in eerste instantie op 3D-tv's. Nu is het actief met onder meer 3D-displays voor de zakelijke markt. Het levert bijvoorbeeld monitoren voor in een operatiekamer.