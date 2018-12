Directeur Dommelsche Bierbrouwerij Lieselotte Kruf: Niets mooier dan bierbrouwen

ABN Amro verkoopt leveran­cier van koffieauto­ma­ten Maas in Son

9:38 SON - Leverancier van automaten voor koffie en levensmiddelen Maas in Son wordt verkocht. Aandeelhouders ABN Amro en het management hebben het bedrijf in de verkoop gezet. Verwacht wordt dat deze maand de nieuwe eigenaar bekend is.