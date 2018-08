Directeur High Tech Campus Eindhoven stopt ermee

EINDHOVEN - Directeur Frans Schmetz (63) van High Tech Campus Sitemanagement heeft aangekondigd per 1 oktober zijn functie neer te leggen.

Volgens het bedrijf wil hij zich gaan richten op andere zaken en interesses. Tot het vertrek is volgens de woordvoerder in goed overleg besloten en het is mogelijk dat Schmetz nog op enigerlei wijze bij de Campus betrokken zal blijven.

Zijn taken worden overgenomen door Jan-Willem Neggers, partner bij en Freek Smolders, directeur van Ramphastos Real Estate Investments. Dit is de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn, die in 2012 de High Tech Campus van Philips overnam voor 450 miljoen euro. Neggers en Smolders zijn al sinds deze overname bij het beleid van de High Tech Campus betrokken.

Groeien

Frans Schmetz heeft meer dan negen jaar het Sitemanagement van de campus geleid en zag in die periode het hightech bedrijventerrein groeien tot meer dan 11.000 werknemers bij 170 bedrijven. Een van de grote bedrijven die hij binnen haalde is de Japanse maker van fietsonderdelen Shimano dat er zijn Europese hoofdkantoor vestigde.