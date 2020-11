Directie Big Bazar schrapt toeslagen, personeel pikt het niet en stapt naar rechter

Het Big Bazarpersoneel wordt ondersteund door vakbond FNV. ,,Het gaat hier om 1800 medewerkers die de hele crisis door hebben gewerkt en toch worden geconfronteerd met een loondump. Dit jaar zijn er meerdere toeslagen geschrapt. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘vervangingstoeslag’. Als een winkelmedewerker bij afwezigheid van de filiaalleider tijdelijk de leiding heeft over een winkel dan hoort daar een vergoeding bij. Maar ook de eetgeldvergoeding bestaat niet meer en de zon- en feestdagentoeslag is gehalveerd’’, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

‘Loondump’

Volgens de vakbond hoort het winkelpersoneel juist een loonsverhoging te krijgen in plaats van minder salaris. ,,Deze loondump is de omgekeerde wereld. Sommige medewerkers zijn er een paar honderd euro per jaar op achteruit gegaan, anderen zelfs meer dan duizend euro. En dat is veel geld, zeker als je bedenkt dat de lonen op het minimum liggen en al jaren bevroren zijn. We hebben uitgerekend dat de directie zo'n 750.000 euro heeft afgepakt van de lonen van de medewerkers.’’

De medewerkers hebben al een petitie ondertekend en aan de directie overhandigd, ook is er overleg geweest. Toch heeft dit volgens Vermeulen te weinig opgeleverd. ,,Daarom stappen we nu naar de rechter, met als inzet het terugdraaien van de besluiten. Daar hebben deze werknemers recht op.’’

Een woordvoerder van Mirage Retail Group meldt dat het bedrijf gaat proberen een rechtsgang te voorkomen. ,,Ons doel is er samen uit te komen en we zullen maandag in gesprek gaan met betrokken medewerkers en de vakbond. We hebben een passende compensatieregeling opgesteld. En voor medewerkers voor wie nog geen oplossing is gevonden, nemen we onze verantwoordelijkheid.’’